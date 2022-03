Motocross

MXGP Argentina, Round 2 video highlights: Tim Gajser vince gara-2 ed allunga in vetta, 13° Forato

MOTOCROSS - Dopo il 2° posto in gara-1, Tim Gajser si aggiudica la vittoria di manche in gara-2 imponendosi con un vantaggio di 7.861su Renaux e poco meno di 10" sullo spagnolo Ruben Fernandez. In virtù di questo risultato il tre volte campione iridato rafforza la propria leadership in campionato, approfittando delle assenze per infortuni di Herlings e di Febvre portandosi a 141 punti.

00:01:07, un' ora fa