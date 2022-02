Non vedere la sagoma della KTM col 222 sul cancelletto di partenza farà una strano effetto, per gli appassionati italiani e per tutti i fanatici delle ruote tassellate, perché Tony Cairoli ha scritto una pagina indelebile e meravigliosa della storia del mondiale motocross – suon di imprese e mondiali conquistati - sempre fedele al suo motto ‘Velocità, fango e gloria”.

Grazie Tony Cairoli, da Patti a leggenda eterna del motocross

Nonostante l’assenza del fuoriclasse di Patti – che comunque vedremo al Motocross delle Nazioni e non ha escluso che possa decidere di fare qualche wild card nel corso di questa stagione - il mondiale MXGP 2022 che prende il via questo fine settimana in Gran Bretagna, si preannuncia interessante e ricco di spunti.

La stagione 2021 si è conclusa con un finale thrilling, ben tre piloti di tre marchi differenti (Herlings con la KTM, Febvre con la Kawasaki e Gajser con la Honda) giocarsi il titolo iridato all’ultimo round italiano sulla pista di Pietramurata. A spuntarla, con un bis di successi nel GP mantovano, fu Jeffrey Herlings che non sarà al via dei primi Gran Premi a causa di un brutto infortunio al piede sinistro (frattura del tallone d’Achille) rimediata a fine gennaio nel corso di un allenamento in Spagna e che dovrebbero tenerlo fuori dai giochi per almeno 6 settimane. L’olandese verosimilmente potrebbe saltare 3 (o forse addirittura 4) dei primi round della stagione e quando rientrerà avrà subito la pressione di dover recuperare terreno su tre ossi duri come Febvre, Gajser e Jorge Prado - il golden boy spagnolo che proverà a regalare gioie a Claudio De Carli, il team manager con cui Cairoli ha vinto tutti i suoi 9 titoli iridati e griffato le sue imprese.

Questi tre insieme all’alfiere della Yamaha Jeremy Seewer, saranno coloro che attenteranno alla corona di Herlings e saranno chiamati a capitalizzare l’assenza del proiettile olandese (“The Bullet” è il soprannome che accompagna il fuoriclasse olandese, ndr). Sulla carta il vero avversario per il titolo dovrebbe essere Gajser, il più integro di tutti ai nastri di partenza e che proverà già da questi round e scavare quel gap che gli può permettere di riprendersi quella tabella rossa che è stata sua nel 2020 e che vuole ardentemente tornare a possedere. Grande curiosità anche per vedere se Romain Febvre saprà essere consistente come è stato nel 2021, quando si è presentato all’ultimo GP con la leadership del campionato e la chance di portarsi a casa il suo secondo titolo Mondiale.

Il francese – che sarà seguito a bordo pista da Kimi Raikkonen , l’ultimo pilota a regalare un mondiale di F1 alla Ferrari e che dopo l’addio alle corse in macchina ha deciso di dedicarsi a tempo pieno a una delle sue grandi passioni, il motocross in qualità di team principal della sua squadra di MXGP, la Kawasaki IceOne Racing che schiera Febvre e Ben Watson – non si presenterà al round inaugurale di Matterley Basin, a causa di un tremendo infortunio patito a fine novembre al Supercross di Francia (frattura di tibia e perone). Il francese proverà ad esserci ad inizio marzo a Mantova ed ottenere il massimo, provando a conquistare più punti possibili fino a quando non avrà recuperato la forma migliore.

E l’Italia? 4 alfieri in MXGP, in MX2 Guadagnini atteso al salto di qualità

L’addio di Cairoli lascia una grossissima falla nel contingente italiano - che ha perso la sua punta di diamante e il suo totem indiscusso in MXGP. L’Italia però nella classe regina del motocross sarà presente con 4 rappresentanti: Alessandro Lupino (Beta), Ivo Monticelli (JM Honda Racing), Alberto Forato (GasGas) ed il debuttante Nicholas Lapucci. Lupino e l’esordiente Lapucci purtroppo a causa di infortuni salteranno il primo appuntamento in Gran Bretagna. Cosa attendersi da loro? Qualche piazzamento a ridosso dei primi e qualche acuto se ce ne sarà la possibilità in qualche round ma di certo nessuno può pensare di insidiare i big della categoria. Speranze di provare a pretendere per il titolo invece le ha Mattia Guadagnini in MX2.

Mattia Guadagnini dopo l'annata da rookie con la KTM proverà a dare l'assalto al titolo MX2 nel 2022, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il quasi 20enne di Bassano del Grappa si appresta ad affrontare quest’anno con lo stesso team coordinato da Claudio De Carli ma una nuova moto (GasGas invece di KTM), la sua seconda stagione a tempo pieno nel Mondiale MX2. Nella sua annata da rookie ha chiuso il campionato in quarta posizione assoluta vincendo due Gran Premi (a Maggiora e a Loket), portando a casa complessivamente tre successi di manche e contribuendo alla storica vittoria nel Motocross delle Nazioni con Cairoli e Lupino. Quest’anno l’obiettivo dichiarato è quello di provare a lottare al titolo, anche se gli antagonisti Geerts e Vialle portano favoriti e proveranno a rendergli la vita complicata. Servirà costanza e limitare gli alti e bassi che hanno contraddistinto la sua annata da rookie per giocarsi fino in fondo il mondiale.

Come seguire il Mondiale MXGP: abbonati a Discovery + in offerta speciale

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLA MXGP SU DISCOVERY + . Anche quest’anno Eurosport sarà la casa del mondiale Motocross. A partire dal 27 febbraio, con il GP inaugurale di Matterley Basin, e tutti i successivi 20 gran premi della stagione saranno trasmessi su Discovery +, potrei seguire tutte le manche in livestreaming su qualunque dispositivo o rivederli on demand. Abbonandoti potrai seguire anche tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Il calendario della MXGP 2022: tre round in Italia a marzo e maggio

27 febbraio – Gran Bretagna (Matterley Basin)

06 marzo – Lombardia (Mantova)

20 marzo – Argentina (Villa La Angosgtra)

3 aprile – Portogallo (Agueda)

10 aprile – Trentino (Pietramurata)

24 aprile – Lettonia (Kegums)

1 maggio – Russia (Orlyonok)

15 maggio – Sardegna (Riola Sardo)

29 maggio – Spagna (Intu Xanudù-Arroyomolinos)

05 giugno – Francia (Ernee)

12 giugno – Germania (Teutschental)

26 giugno – Indonesia (Samota-Sumbawa)

03 luglio – Jakarta (Jakarta)

17 luglio – Repubblica Ceca (Loket)

24 luglio – Fiandre (Lommel)

07 agosto – Svezia (Uddevalla)

14 agosto – Finlandia (Kymiring)

21 agosto – Charente (St Jean d’Angely, Francia)

04 settembre – Turchia (Afyonkarahisar)

18 settembre – TBC

25 settembre - GP delle Nazioni (USA)

