MXGP Germania, video highlights gara-1: Prado cade e vince dopo un duello thrilling con Herlings, Cairoli 5°

MOTOCROSS - È Jorge Prado (Ktm) il mattatore di gara 1 dell’undicesimo round del Mondiale MXGP, in scena a Teutschenthal, in Germania. Lo spagnolo della KTM vince una gara al cardiopalma dopo un duello rusticano con il leader del mondiale Jeffrey Herlings che all'arrivo tenta una pericolosa collisione sul traguardo non riuscendo a superare Prado che ha la peggio ed esce in barella.

00:01:54, un' ora fa