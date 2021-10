Uno stoico Jorge Prado (KTM) tiene duro all’assalto di Jeffrey Herlings (KTM) e si aggiudica Gara-1 del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2021. Sul tracciato di Teutschenthal il giovane spagnolo coglie un successo di grande importanza per il suo campionato, ma chiude la sua prima manche in maniera incredibile. Jorge Prado e Jeffrey Herlings, infatti, si scontrano subito dopo la linea del traguardo, finendo rovinosamente a terra. L’iberico ha la peggio ed esce addirittura in barella. Vedremo, quindi, se sarà in grado di scendere in pista in Gara-2 alle ore 16.10.

Jorge Prado, come detto, precede per appena 143 millesimi il leader della classifica generale, mentre al terzo posto conclude Tim Gajser (Honda) a 4.2. Quarto il francese Romain Febvre (Kawasaki) a 8.8, davanti al nostro Tony Cairoli (KTM) che, dopo una partenza spettacolare, ha commesso qualche errore di troppo, chiudendo a 26.0 dalla vetta. Sesta posizione per il lettone Pauls Jonass (Gas Gas) a 28.6, settima per l’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) a 31.3, quindi nono lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 31.9, infine chiude la top10 il belga Jeremy Van Horebeek (Bet) a 41.0. Si ferma al 14° posto il nostro Alberto Forato (Gas Gas) a 58.3, quindi venticinquesimo Morgan Lesiardo (Honda) ad un giro di distacco, mentre si ritira Alessandro Lupino (KTM).

A questo punto la classifica generale vede al comando Jeffrey Herlings con 393 punti contro i 390 di Tim Gajser ed i 385 di Romain Febvre. Quarto Jorge Prado a 384, mentre Tony Cairoli è quinto a 342.

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP GERMANIA 2021 – MXGP

1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:52.361 18 0:00.000 0:00.000 1:50.022 3 52.026

2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:52.504 18 0:00.143 0:00.143 1:51.823 3 51.188

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:56.589 18 0:04.228 0:04.085 1:51.597 4 51.292

4 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:01.218 18 0:08.857 0:04.629 1:52.495 4 50.882

5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:18.373 18 0:26.012 0:17.155 1:52.459 4 50.899

6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 35:20.976 18 0:28.615 0:02.603 1:53.741 4 50.325

7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:23.683 18 0:31.322 0:02.707 1:53.581 5 50.396

8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:24.313 18 0:31.952 0:00.630 1:53.794 5 50.301

9 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 35:32.405 18 0:40.044 0:08.092 1:53.910 5 50.25

10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 35:33.403 18 0:41.042 0:00.998 1:54.020 5 50.202



