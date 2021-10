Motocross

MXGP, GP Germania video highlights: Tim Gajser trionfa in gara-2 e si riprende la leadership su Herlings, Cairoli 10°

MOTOCROSS - Lo sloveno vince gara due e si prende il Gran Premio di Germania e la tabella rossa di leader, secondo posto di giornata per un dolorante Jeffrey Herlings che cede la leadership a Gajser che torna primo per soli due punti. Giornata no per un dolorante Tony Cairoli, che dopo il 5° posto nella prima manche chiude al 10° posto la seconda manche.

00:01:12, 2 ore fa