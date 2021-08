Vittoria da dominatore dell’olandese Jeffrey Herlings (KTM) in gara-1 del GP di Lettonia, tappa del Mondiale 2021 di MXGP, la classe regina del Motocross. L’orange ha imposto la propria legge sul tracciato di Kegums facendo la differenza fin dalle prime battute e interpretando come nessuno le asperità del terreno lettone. Lo sterrato è stato amico dell”Olandese volante’ che cosi ha messo da parte i problemi fisici che ne hanno condizionato i precedenti riscontri. Alle sue spalle troviamo il campione del mondo in carica Tim Gajser su Honda a 7″703 e un grande Tony Cairoli (KTM) a 11″783. Il siciliano, partito non benissimo, è riuscito con forza e determinazione a rimontare posizioni su posizioni, centrando un podio importante per la classifica e il morale. Graduatoria generale che con questo risultato vede sempre al comando Gajser con 248 punti, 11 in più di Cairoli (gli stessi del francese Romain Febvre), mentre Herlings è quinto a -39.

Tornando alla cronaca, un confronto rusticano si è scatenato alle spalle di Tony tra lo spagnolo Jorge Prado (KTM) e il citato Romain Febvre (Kawasaki). Alla fine l’ha spuntata l’iberico, giunto all’arrivo quarto con 15″798 di ritardo, rispetto ai 16″934 del transalpino (quinto). Nella top-10 troviamo anche il padrone di casa Paul Jonass (GasGas) a 18″641, l’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) a 38″794, un ottimo Alessandro Lupino (KTM) a 49″702, lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 51″833 e il neerlandese Brian Bogers (GasGas) a 1’05″516.

Per quanto concerne il resto della truppa italiana, Ivo Monticelli ha terminato 16° su Kawasaki, Alberto Forato 19° su GasGas e Michele Cervellin 26° su Honda.

CLASSIFICA GARA-1 GP LETTONIA 2021 MXGP

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory Racing KTM 35:16.523 0.000 51.758 25

2 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:24.226 7.703 51.571 22

3 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory Racing KTM 35:28.306 11.783 51.472 20

4 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory Racing KTM 35:32.121 15.598 51.380 18

5 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 35:33.457 16.934 51.348 16

6 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 35:35.164 18.641 51.307 15

7 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:55.317 38.794 50.827 14

8 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 36:06.225 49.702 50.571 13

9 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:08.356 51.833 50.521 12

10 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 36:22.039 1:05.516 50.204 11

11 29 JACOBI, Henry GER DMSB JM Honda Racing Honda 36:27.266 1:10.743 50.084 10

12 911 TIXIER, Jordi FRA FFM JT911 KTM racing team KTM 36:29.482 1:12.959 50.034 9

13 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:32.696 1:16.173 49.960 8

14 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:36.066 1:19.543 49.884 7

15 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:41.912 1:25.389 49.751 6

16 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 36:45.025 1:28.502 49.681 5

17 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 36:49.032 1:32.509 49.591 4

18 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 36:56.399 1:39.876 49.426 3

19 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery GASGAS 36:59.365 1:42.842 49.360 2

20 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 37:13.122 1:56.599 49.056 1

21 183 LOCURCIO, Lorenzo VEN FMV JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 37:19.651 2:03.128 48.913 0

22 107 VAN BERKEL, Lars NED KNMV HONDA SR MOTOBLOUZHonda 35:18.102 -1 Lap 48.678 0

23 75 ROOSIORG, Hardi EST EMF KTM 35:40.772 22.670 48.162 0

24 92 GUILLOD, Valentin SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 35:58.641 40.539 47.763 0

25 297 GOLE, Anton SWE SVEMO Motostar.se Husqvarna 36:05.630 47.528 47.609 0

26 747 CERVELLIN, Michele ITA FMI JM Honda Racing Honda 36:17.085 58.983 47.359 0

27 520 CLOCHET, Jimmy FRA FFM BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 37:10.500 1:52.398 46.225 0

28 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 15:52.076 -10 Laps 47.379 0

29 18 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR MFR JWR Honda Racing Honda 11:21.408 -12 Laps 47.284 0

30 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 6:42.790 -14 Laps 47.995

