Tony Cairoli non bissa lo strepitoso successo della prima manche ma si conferma sul podio anche in gara-2, agguantando la vittoria overall nel Gran Premio di Gran Bretagna 2021, seconda tappa stagionale del Mondiale MXGP. A Matterley Basin, il fuoriclasse italiano della KTM ha disputato un’ottima run mettendo in cascina altri 20 punti cruciali che gli hanno permesso di difendersi dallo sloveno Tim Gajser in testa alla graduatoria di GP.

Quest’ultimo ha infatti vinto gara-2, dopo il quarto posto della prima manche, al termine di un duello mozzafiato negli ultimi giri con il francese Romain Febvre (Kawasaki) in cui i due rivali si sono scambiati di posizione in almeno tre occasioni con dei sorpassi e controsorpassi al limite ma corretti.

Motocross Tony Cairoli torna al successo da campione in gara-1! 4 ORE FA

Fuori dal podio l’olandese della KTM Jeffrey Herlings, 4° e mai realmente in lizza per la top3 da metà gara in poi, davanti allo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha), al lettone Pauls Jonass (GasGas) e allo spagnolo Jorge Prado (KTM), 8° dopo essersi ritrovato anche al comando dopo la partenza. 13° Alessandro Lupino, fuori dai punti l’altro azzurro Ivo Monticelli al 23° posto.

Nel Mondiale MXGP si conferma leader Gajser con 15 punti di margine su Herlings, 20 su Febvre e 28 su Cairoli, balzato in un solo giorno dalla decima alla quarta piazza nella generale.

CLASSIFICA GP GRAN BRETAGNA 2021 GARA-2 MXGP

1 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 36:18.266 0.000 51.828 25

2 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 36:19.734 1.468 51.793 22

3 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:33.755 15.489 51.462 20

4 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:39.996 21.730 51.316 18

5 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:42.616 24.350 51.255 16

6 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 36:50.566 32.300 51.071 15

7 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:59.555 41.289 50.864 14

8 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 37:01.312 43.046 50.824 13

9 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 37:01.876 43.610 50.811 12

10 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 37:04.373 46.107 50.754 11

CLASSIFICA OVERALL GP GRAN BRETAGNA MXGP 2021

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 20 45 2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 18 25 43 3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 20 18 38 4 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 14 22 36 5 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 14 36 6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GAS 15 15 30 7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 13 16 29 8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 16 12 28 9 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 10 11 21 10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 12 8 20

MXGP, Tony Cairoli inizia il 2021 con un podio: highlights gara-1

Motocross MXGP, Gajser che bis, Cairoli cade e si ritira: highlights gara-2 13/06/2021 A 18:01