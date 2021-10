Motocross

MXGP, Herlings cade al via, Febvre vince a Pietramurata: titolo riaperto

Il Gran Premio di Pietramurata si apre con il “botto”. Jeffrey Herlings (KTM), che scattava dalla pole position, cade in partenza di Gara-1 del quindicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2021 e ora la lotta per il titolo si riapre in un colpo solo. Il transalpino, infatti, comanda con 556 punti, contro i 555 di Jeffrey Herlings ed i 550 dello sloveno.

00:03:31, 43 minuti fa