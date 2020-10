Motocross

MXGP Limburg: Gajser vince gara-1 e allunga, Cairoli 5°

Tim Gajser coglie il 10° successo di manche in gara-1 nel GP di Limburg della stagione e consolida la propria leadership nel mondiale precedendo Prado e il francese Febvre. Manche avara di soddisfazioni per Tony Cairoli che chiude 5° a 39,5 secondi di ritardo da Gajser e perde ulteriore terreno in classifica generale precipitando a 57 lunghezze (Gajser 513, Cairoli 456).

