MXGP, Maxime Renaux vince Gara-1 del GP di Spagna: Gajser e Prado sul podio

Presso il Circuito Internacional Comunidad de Madrid, intu Xanadú-Arroyomolinos è in corso il Gran Premio di Spagna 2022 per la MXGP e si è da poco concluso il primo atto della domenica, con in palio punti importanti in ottica classifica. Ad aggiudicarsi Gara-1 con merito, primeggiando sin dalla prima parte della corsa, il francese Maxime Renaux.

00:02:23, un' ora fa