MXGP Pietramurata: Tim Gajser celebra il titolo vincendo gara-2, Cairoli 5°

Tim Gajser, dopo essersi assicurato il secondo titolo consecutivo in MXGP in gara-1, onora il successo della tabella rossa aggiudicandosi gara-2 condizionata anche dalla bandiera rossa per via di un incidente che ha coinvolto al via lo stesso Gajser e il belga Jeremy Van Horebeek. Lo sloveno ha preceduto Febvre e Seewer, 5° Tony Cairoli.

