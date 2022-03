Motocross

MXGP, Round Argentina gara 1 video highlights: Maxime Renaux vince la prima gara in top class, Gajser 2° resta leader

MXGP - Il primo Gran Premio oltreoceano della MXGP 2022 sul tracciato insidioso del crossodromo di Villa La Angostura, in Argentina. Ad aggiudicarsi la prima manche è il campione in carica della MX2 2021, Maxime Renaux in sella alla Yamaha. Il pilota transalpino ha preceduto sul traguardo lo sloveno Gajser, lo svizzero Seewer e lo spagnolo Prado.

00:01:14, un' ora fa