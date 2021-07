Motocross

MXGP, Round Olanda: Tony Cairoli riscatta l'8° posto in gara-1 e vince in rimonta gara-2

MOTOCROSS - Un Tony Cairoli strepitoso ha vinto la seconda manche del GP d’Olanda MXGP sul tracciato di Oss, al termine di una splendida rimonta. Il siciliano l'opaca prima manche chiusa all'8° posto chiudendo davanti a Gajser che consolida la leadership e vince il GP. Brutte notizie per Herlings costretto al forfait dopo il trionfo in gara-1 per un infortunio alla spalla sinistra.

