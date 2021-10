Motocross

MXGP, Scontro in volo tra Prado e Herlings dopo il traguardo

MXGP - Brutto impatto tra i due leader di gara 1 in Germania. Prado taglia il traguardo per primo, staccando in diagonale, Herlings è subito dietro staccando dritto; i due sono in rotta di collisione e non c'è modo di raddrizzare la traiettoria, così i due ricadono pesantemente a terra e lo spagnolo ha la peggio, portato via in barella.

00:02:49, 2 ore fa