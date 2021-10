Motocross

MXGP, Tony Cairoli immenso! Vince gara-2 e il GP ad Arco di Trento, pubblico italiano in visibilio

MOTOCROSS - Antonio Cairoli, dimentica la febbre, i problemi che lo hanno assillato domenica scorsa (2 ritiri in 2 manche) e gli acciacchi, e dopo il 3° posto in gara-1 domina e vince la 2ª manche davanti a Seewer aggiudicandosi la vittoria del terzultimo GP della stagione. Pubblico di casa in visibilio per la 36enne leggenda siciliana che torna sul gradino più alto del podio dopo 122 giorni.

00:02:24, un' ora fa