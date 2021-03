La stagione ufficiale della MXGP prenderà il via solamente nel weekend del 23 maggio con il Gran Premio d’Olanda, ma Tony Cairoli affila già le armi in vista della sua ennesima avventura nel Mondiale FIM Motocross 2021. Con A settembre compirà 36 anni, ma la motivazione è sempre la stessa, come la voglia di vincere. prenderà il via solamente nel weekend del 23 maggio con il Gran Premio d’Olanda, main vista della sua ennesima avventura nel. Con nove campionati del mondo già al suo attivo , 92 vittorie nei Gran Premi, 270 successi di manche e altri 172 podi, le sue statistiche sono quanto mai impressionanti. Ma, conoscendo l’indole del nativo di Patti, li ha già ampiamente messi alle spalle, concentrandosi sul futuro.ma la motivazione è sempre la stessa, come la voglia di vincere.

Corro in una squadra vincente per cui è perfetto. La mia mentalità è quella: vincere! Di pari passo la mia motivazione non cambia mai, da sempre è mirata sulla vittoria, ogni anno, ogni campionato. Per questo motivo anche nel 2021 punterò al successo. [Tony Cairoli @Mxgp.com]

Pit Beirer, numero uno di Red Bull KTM motocross sa che il 2021 sarà importante sia per la scuderia, sia per Cairoli, a caccia del decimo alloro iridato della sua incredibile carriera e, forse, impegnato nell’ultimo anno della sua avventura. “Non so se sarà la sua ultima stagione – spiega Beirer a MXGP.com – Ad ogni modo quando avverrà sarà pronto un tour d’addio fantastico per Tony. Penso che il 2021 sarà un anno impegnativo per lui, sfiderà ancora una volta una nuova generazione di rivali fortissimi, ma per la parola “fine” deciderà lui. Io vorrei che salutasse davanti a un pubblico oceanico, per cui non come nel 2020 a porte chiuse. Vedremo…”.

Cairoli, nel 2021 la stagione n°18 nel Mondiale! Dal 2004 al 2020: 9 titoli mondiali, tre secondi posti, due terzi posti

Anno Classifica Vittorie 2004 MX2 3° 1 2005 MX2 1° 6 2006 MX2 2° 3 2007 MX2 1° 11 2008 MX2 6° 4 2009 MX1 1° 4 2010 MX1 1° 8 2011 MX1 1° 6 2012 MX1 1° 11 2013 MX1 1° 9 2014 MXGP 1° 9 2015 MXGP 7° 2 2016 MXGP 2° 3 2017 MXGP 1° 6 2018 MXGP 2° 2 2019 MXGP 10° 4 2020 MXGP 3° 3 17 Annate 9 mondiali 92 successi

Il decimo titolo suggellerà una carriera impareggiabile? A questo riguardo è intervenuto Jeffrey Herlings, campione del mondo nel 2018, che ha provato a paragonare Tony Cairoli all’altra leggenda del motocross: Stefan Everts. “Quello che ha fatto Tony è incredibile, perchè non era un figlio d’arte come Stefan che ha visto un campione del mondo in casa come riferimento. Cairoli ha avuto un percorso eccezionale, e continua anche a 35 anni a scrivere pagine epiche. Non so a livello di talento chi preferire tra i due per cui è impossibile scegliere. Everts ha vinto di più, guardando i numeri, ma Tony non è secondo a nessuno”.

Quindi, ad un paio di mesi dall’inizio del Campionato Mondiale FIM Motocross 2021, è tempo di riflettere per tutti, e Tony Cairoli è pronto per un altro anno da protagonista. Sarà l’ultimo? Per il momento nemmeno lui lo sa, di sicuro il siciliano sarà pronto per un’altra grande cavalcata, con l’obiettivo del decimo titolo, e non solo…

