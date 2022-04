Motocross

MXGP, video highlights gara-2: Gajser doppietta di successi in Lettonia ed allungo in vetta, Prado 13° e a -66

MOTOCROSS - Tim Gajser continua a dominare il Mondiale Motocross. Lo sloveno è stato protagonista di una prestazione perfetta in quel di Kegmus, tracciato lettone ben conosciuto da tutti i protagonisti. Il padrone della classifica generale allunga ancora approfittando al meglio degli errori dei rivali, Prado su tutti che dopo il 12° posto in gara-1 fa addirittura peggio. Nono posto per Forato.

00:01:31, 2 ore fa