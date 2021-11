Motocross

MXGP. Jeffrey Herlings concede il bis a Mantova ed è campione del mondo per la 5^ volta

MOTOCROSS - Jeffrey Herlings vince il secondo titolo iridato della classe regina, il quinto complessivo, e completa la sua rimonta su Romain Febvre a cui non basta il 3° posto per tenersi la tabella rossa di leader. Grande gioia per il pilota olandese che festeggia col casco di leader e insieme a tutta la sua squadra e famiglia.

00:03:10, un' ora fa