Tony Cairoli stringe i denti e domenica 26 settembre prenderà parte al Motocross delle Nazioni. Il nove volte Campione del Mondo aveva Il nove volte Campione del Mondo aveva dovuto rinunciare al GP di Sardegna di quattro giorni fa a causa di una brutta caduta che non ha però provocato fratture. L’assenza nelle due gare di Riola Sardo ha complicato in maniera importante le chance di conquistare il decimo titolo iridato, visto che ora è attardato di 45 punti dal leader Jeffrey Herlings.

Il siciliano non si è tirato indietro per l’appuntamento di Mantova, dove sarà chiamato a difendere i colori dell’Italia. Il siciliano, che si ritirerà al termine di questa stagione, sarà in sella alla sua KTM sulla sabbia dura del tracciato intitolato a Tazio Nuvolari nella massima competizione a squadre del motocross. Queste le sue parole diffuse attraverso i profili social:

Motocross Come sta Cairoli? Nessuna frattura, in Germania (3/10) può esserci 19/09/2021 A 16:30

Anche se belli acciaccati è tempo di riprendere in mano il manubrio per difendere i colori della Nazionale.

Tony Cairoli gareggerà nella categoria MXGP e sarà affiancato da Mattia Guadagnini (MX2) e da Alessandro Lupino (Open). L’Italia spera di poter battagliare per un piazzamento di lusso, l’Olanda difenderà il titolo conquistato due anni fa ad Assen (nella passata stagione non si corse a causa dell’emergenza sanitaria). Spiccano tante assenze tra cui quelle di top rider come lo sloveno Tim Gajser, lo spagnolo Jorge Prado, lo svizzero Jeremy Seewer e i francesi Romain Febvre e Maxime Renaux. L‘Italia ha vinto il Motocross delle Nazioni in due occasioni: nel 1999 in Brasile e nel 2002 in Spagna, trascinata da Andrea Bartolini e Alessio Chiodi.

Cairoli è 2° dopo una rimonta mostruosa in Turchia! Vince Herlings

Motocross Herlings, bis in Sardegna ed è il nuovo leader del mondiale 19/09/2021 A 16:14