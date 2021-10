MotoGP

6 Ore di Most: Highside di Eruam, gli addetti lo riposizionano nel fango

Endurance - Brutta caduta per Eruam, che viene sbalzato dalla sella dopo un'intraversata della moto. Gli addetti di pista lo aiutano a rialzarsi, ma per farlo ripartire gli riposizionano la moto in una pozza di fango...

00:00:49, un' ora fa