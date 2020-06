Addio a Carlo Ubbiali, leggenda del motociclismo: vinse 9 titoli mondiali. Aveva 90 anni

Lutto nel mondo del motociclismo italiano e mondiale: è morto Carlo Ubbiali, uno dei più grandi campioni del motociclismo di tutti i tempi. Fra il 1950 e il 1960. vinse 9 titoli iridati fra 125 e 250. Solo Giacomo Agostini e Valentino Rossi vantano un palmares di mondiali simile o superiori. Avrebbe compiuto 90 anni sabato 6 giugno.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, si tinge di tristezza per lo sport italiano che perde uno dei campioni più titolati e capace di dare lustro al nostro paese nel mondo in sella a una motocicletta. Nella sua Bergamo si è spento Carlo Ubbiali, una leggenda assoluta del motociclismo italiano e mondiale: capace di vincere 9 titoli mondiali fra il 1951 e il 1960 nella classe 125 e 250, 8 titoli italiani e ben 37 successi iridati in 74 gare disputate.

Seguono aggiornamenti!

