Marc Marquez sta cercando pian piano di recuperare dall’infortunio al braccio destro patito a causa di una rovinosa caduta a Jerez de la Frontera. Il pilota spagnolo della Honda sta procedendo nel suo percorso di recupero che sembra più complicato del previsto. Come confermato anche da Alberto Puig, direttore della squadra giapponese, presto potrebbe essere sottoposto a un terzo intervento chirurgico.

Nonostante gli inconvenienti Puig, come riportato da Marca, non perde la fiducia ed è sicuro che possa rientrare nel 2021 in piena forma: