ha trovato infatti un accordo con il Team LCR Honda per le prossime due stagioni. Il puzzle della griglia MotoGP 2023 continua a prendere forma e quest’oggi è arrivato l’annuncio ufficiale di una notizia che era nell’aria ormai da diverse settimane. Alex Rins (rimasto di fatto senza una moto per il 2023 dopo l'addio di Suzuki al Motomondiale

Il 26enne catalano, dopo aver disputato i primi 6 campionati della carriera nella classe regina con Suzuki, cambierà team e moto per la prima volta e si appresta ad affrontare una nuova sfida molto allettante ma altrettanto delicata. Rins vanta un terzo posto nel 2020 come miglior risultato nella classifica generale del Mondiale MotoGP.

Lucio Cecchinello: “Sono lieto che Alex Rins sia un pilota LCR Honda Castrol nel 2023. Abbiamo appena finalizzato il contratto con le tre parti coinvolte e siamo lieti di annunciarlo. Rins ha molta esperienza, è veloce ed è salito regolarmente sul podio. Con la sua esperienza e conoscenza, può aiutare i tecnici nello sviluppo. Dobbiamo migliorare il nostro pacchetto in modo da poter lottare di nuovo per i podi in futuro“.

Alex Rins: “Sono molto contento di entrare a far parte dell’LCR Honda Team. Cambiare squadra e moto è una sfida ma sono pronto a dare il mio 100% e a mettere in pratica tutto quello che ho imparato nelle mie stagioni in MotoGP. La fiducia di Lucio e di Honda è stata fondamentale per me per decidere di accettare questa nuova sfida con questa casa. Ringrazio tutti loro per questa opportunità”.

