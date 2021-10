E’ stato annunciato il calendario provvisorio del prossimo Mondiale 2022 di MotoGP. Come riportato dal sito ufficiale, il campionato prossimo sarà composto da 21 GP, nel periodo da marzo a novembre.

Si comincia nel weekend del 6-8 marzo in Qatar, sotto le luci artificiali di Losail, per poi andare dal 18 al 20 marzo al nuovo Mandalika International Street Circuit in Indonesia. Dopo una settimana di riposo, i motori torneranno ad accendersi nel doppio appuntamento tra Argentina e America (3-10 aprile) a precedere l’impegno sul tracciato Lusitano di Portimao (22-24 aprile), prima gara europea della stagione.

A seguire vi saranno gli appuntamenti in Francia, Italia, Catalogna, Germania e Olanda che caratterizzeranno i mesi di maggio e di giugno. Dall’8 al 10 luglio, prima della pausa estiva di tre settimane, il Circus delle due-ruote si dirigerà al KymiRing per il primo GP di Finlandia dal 1982. Ci si sposterà a Jerez de la Fronterà per affrontare l’appuntamento in Andalusia dal 29 aprile al 1° maggio.. Dall’8 al 10 luglio, prima della pausa estiva di tre settimane, Una nuova sede che avrebbe dovuto esserci già quest’anno , ma le limitazioni dovute al Covid hanno portato alla cancellazione.

MotoGP Jarvis: "Rossi avrebbe vinto titolo 2015, senza le accuse a Marquez" UN GIORNO FA

Spetterà successivamente a Silverstone, in Gran Bretagna, far ripartire il tutto il 7 agosto, mentre in Austria si correrà dal 19 al 21 agosto. Seguiranno gli appuntamenti di Misano (2-4 settembre), di Aragon (16-18 settembre), del Giappone (23-25 settembre) e della Thailandia (30 settembre-2 ottobre).

A completamento del percorso ci si sposterà in Australia nel celebre scenario di Phillip Island dal 14 al 16 ottobre, seguito dal round in Malesia (21-23 ottobre) e dall’ultimo atto a Valencia (4-6 novembre).

Sono state definite anche le date dei test in chiave 2022. Sono previste due giornate di prove a Jerez dal 18 al 19 novembre, mentre ci saranno due sessioni l’anno prossimo, precedute dallo Shakedown previsto dal 31 gennaio al 2 febbraio a Sepang. Sempre sulla pista malese, infatti, i centauri gireranno dal 5 al 6 febbraio, mentre la seconda seduta di prove è in programma in Indonesia dall’11 al 13 febbraio. Per quanto riguarda le classi Moto2 e Moto3 le giornate di test saranno quelle dal 22 al 24 febbraio a Jerez.

CALENDARIO PROVVISORIO MOTOGP 2022

6 marzo – GP Qatar

20 marzo – GP Indonesia

3 aprile – GP Argentina

10 aprile – GP Portogallo

1° maggio – GP Spagna

15 maggio – GP Francia

29 maggio – GP Italia

5 giugno – GP Catalogna

19 giugno – GP Germania

26 giugno – GP Paesi Bassi

10 luglio – GP Finlandia

7 agosto – GP Gran Bretagna

21 agosto – GP Austria

4 settembre – GP San Marino

18 settembre – GP Aragon

25 settembre – GP Giappone

2 ottobre – GP Thailandia

16 ottobre – GP Australia

23 ottobre – GP Malesia

6 novembre – GP Valencia

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

MotoGP Quartararo vince il Mondiale a Misano se... Le combinazioni IERI A 14:51