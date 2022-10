Una lotta per il mondiale più viva che mai. Tre piloti in appena 20 punti a 3 gare dalla fine e un italiano,vicino, vicinissimo alla testa del mondiale tenuta da un, campione in carica, ma che vede il suo trono iridato vacillare più che mai. Il round bagnato di (Buriram, Thailandia) spariglia completamente le carte e riapre totalmente i giochi perché nella domenica in cui Pecco Bagnaia, con una gara accorta e una guida setosa porta a casa il primo – preziosissimo - podio sul bagnato in classe regina , Quartararo naufraga con la sua M1 e per la prima volta nel 2022 taglia al traguardo fuori dalla zona punti, 17° dietro al compagno di squadra Morbidelli 13°. Un fiasco totale che permette ad Espargaro (11° al traguardo) di portarsi a 20 punti dal campione del mondo in carica ma soprattutto a Bagnaia di recuperare 16 punti e piazzarsi a 2 sole lunghezze da Quartararo. E così alla vigilia degli ultimi tre GP di questo infinito campionato , la Ducati e un pilota italiano sognano ad occhi aperti un titolo in MotoGP che al nostro paese manca da 13 anni (dai tempi dell’ultimo acuto di Valentino Rossi – mentore di Pecco e protagonista della sua ascesa nell’Academy – nel 2009) e che la casa di Borgo Panigale attende addirittura da 15 anni, cioè da quando Stoner riuscì a portare la Desmosedici sul tetto del mondo.