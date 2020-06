Le gare si sarebbero dovute svolgere nel weekend dal 16 al 18 ottobre, ma l'incertezza per i viaggi internazionali spinge il Giappone a rinunciare.

Anche il GP del Giappone non si disputerà. Lo annuncia la MotoGP, dichiarando che la gara in programma dal 16 al 19 ottobre a Motegi non si disputerà a a causa del Coronavirus.

Queste le dichiarazioni del responsabile della Mobilityland Corporation, Kaoru Tanaka

Mobilityland ha organizzato per anni il Gran Premio del Giappone per accogliere il MotoGP™, in ogni caso la situazione tanto in Giappone come in Europa è imprevedibile e l’estensione di divieto per i viaggi internazionali sembra che verrà prolungata. A seguito delle conversazioni intrattenute con Dorna, abbiamo concordato insieme che non c’era altra scelta se non quella di cancellare il Gran Premio del Giappone. Capiamo che generi disappunto per molti appassionati e non solo ma vogliamo ringraziare tutti per la comprensione

Stando al calendario degli eventi per ora non cancellati, dunque, si passerebbe dalla gara del 4 ottobre in Thailandia a quella dell'1 novembre in Malesia, sul circuito di Sepang.

