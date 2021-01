Buone notizie per Fausto Gresini: le condizioni del campione iridato 125 - ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna - continuano lentamente a migliorare. A comunicarlo è stato lo stesso Team, che attraverso un comunicato ufficiale ha riportato le parole del Dottor Nicola Cilloni in merito alle condizioni di Fausto. L'ex pilota è stabile e consciente, con condizioni che rimangono comunque serie ma in lieve miglioramento.