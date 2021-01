Fausto Gresini continua a migliorare. Ricoverato da alcune settimane all'ospedale Maggiore di Bologna dopo aver contratto il Covid-19 , l’ex campione del mondo e proprietario dell’omonimo team nel motomondiale per la prima volta ieri, durante la seduta di fisioterapia, si è alzato dal letto e si è seduto su una poltrona, anche se continua ad essere sempre aiutato dal ventilatore polmonare per respirare.

A riferire questi aggiornamenti, nell’ormai consueto messaggio postato sul proprio profilo social è stato il figlio di Fausto, Lorenzo Gresini: “Giovedì babbo ha avuto un altro miglioramento per quanto riguarda l'ossigenazione nel sangue ma è sempre aiutato tramite ventilatore polmonare a respirare. Durante la fisioterapia lo hanno messo a sedere in poltrona per la prima volta”.