Non arrivano buone notizie dall'ospedale Maggiore di Bologna dove Fausto Gresini è ricoverato nel reparto di terapia intensiva e sta lottando con il Covid-19: "Fausto Gresini è ancora ricoverato nel reparto di terapia Intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna per il perdurare di una grave insufficienza respiratoria conseguente all’infezione da Covid-19 - da sapere il dottor Nicola Cilloni attraverso una nota -. Purtroppo, sono sopraggiunte delle complicanze che rendono il quadro clinico critico. I sanitari continuano a curarlo con la massima intensità possibile nella speranza di una ripresa delle funzioni d'organo gravemente compromesse. È sempre sostenuto da un respiratore meccanico e in coma farmacologico".