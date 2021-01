Le condizioni di salute di Fausto Gresini sono leggermente migliorate. Con una nota pubblicata sui profili social dell’omonimo team gestito dall’ex pilota e team principal del Motomondiale - che mercoledì 30 dicembre è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Bologna in seguito ad alcune complicazioni a livello respiratorio causate dalla sua positività al Coronavirus – si evidenzia come la situazione di Gresini sia in miglioramento e per questo motivo i medici hanno preso la decisione di risvegliarlo dal coma farmacologico in cui era stato indotto.