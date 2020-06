Danilo Petrucci, ufficiale il passaggio alla KTM Tech3 dal 2021

Dal nostro partner OAsport.it

La KTM Tech3 ha annunciato con un tweet il passaggio di Danilo Petrucci dal 2021 alla Casa austriaca: il ternano correrà dunque nel team satellite e non in quello ufficiale, dove invece, accanto al lusitano Miguel Oliveira, resterà il sudafricano Brad Binder, che, secondo quanto scritto dalla “Gazzetta dello Sport“, ha costretto Petrucci a scalare nel team satellite, facendo leva sul suo contratto biennale col team interno. Petrucci affiancherà Iker Lecuona.

Nelle ultime 5 stagioni alla Ducati, Petrucci si è classificato sesto nella graduatoria generale nel 2019 dopo due ottavi posti nelle precedenti annate, centrando il successo in Italia nel 2019, e vanta nove podi complessivi nella categoria in carriera, con due giri veloci in gara.

