Definita la nuova bozza di calendario: a Jerez i primi due GP, in Italia solo a Misano

Dal nostro partner OAsport.it

Dorna Sports e FIM sono a lavoro per organizzarsi al meglio e riuscire a correre in questo tormentato 2020. La pandemia globale è ancora ben presente, ma il desiderio del Circus delle due ruote è quello di riaccendere i motori e tornare in pista.

Secondo quanto comunicato dal CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta, il campionato prenderà il via dalla Spagna, per la precisione a Jerez de la Frontera, sede tradizionale del Motomondiale. Sul circuito andaluso dovrebbero andare in scena due weekend consecutivi il 19 e il 26 luglio per consentire ai team e agli addetti ai lavori di limitare al meglio gli spostamenti. Il 9 agosto, come riportato da Marca, potrebbe essere la volta di Brno (Repubblica Ceca), a precedere l’appuntamento in Austria, sul circuito di Spielberg, il 16 del mese citato.

MotoGP MotoGP, Ezpeleta: "Sarà difficile non avere concomitanze con la F1 ma proveremo ad evitarle" DA 19 ORE

Il territorio iberico dovrebbe essere secondo la testata spagnola il punto di riferimento di questo calendario, visto che il 30 agosto si dovrebbe gareggiare in Catalogna al Montmeló, prima di andare il 13 settembre a Misano, per l’unico appuntamento italiano della stagione. Difficile infatti, secondo quanto dicono in Spagna, che si possa recuperare il fine settimana del Mugello. A seguire ancora il territorio iberico con la prova di Aragon (27 settembre), prima della serie Thailandia, Giappone, Australia, Malesia. A completamento del Mondiale i weekend di Austin (Stati Uniti), di Termas de Rio Hondo (Argentina) e di Valencia (Spagna).

E’ chiaro che si tratta di ipotesi di un programma in via di definizione e quindi da prendere con le dovute attenzioni.

La bozza del calendario

19 luglio – GP Spagna

26 luglio – GP Andalusia

9 agosto – GP Repubblica Ceca

16 agosto – GP Austria

30 agosto – GP Catalogna

13 settembre – GP San Marino

27 settembre – GP Aragon

4 ottobre – GP Thailandia

18 ottobre – GP Giappone

25 ottobre – GP Australia

1 novembre – GP Malesia

15 novembre – GP delle Americhe

22 novembre – GP Argentina

29 novembre GP – comunità Valenciana

giandomenico.tiseo@oasport.it

MotoGP Quartararo: "Italiani, non odiatemi per aver tolto il posto a Valentino Rossi" IERI A 14:45