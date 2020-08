Lo annuncia il manager del pilota ai microfoni di Sky: è stato lo stesso Dovi a comunicare la propria decisione alla Rossa di Borgo Panigale.

Dopo mesi di tira e molla, tentennamenti e rumours, ora è ufficiale: Andrea Dovizioso non rinnoverà il suo contratto con la Ducati e se ne andrà al termine della stagione 2020. Lo ha annunciato il suo manager ai microfoni di Sky.

Secondo quanto riporta OAsport.it, infatti, Simone Battistella ha raccontato alla tv che la decisione è stata comunicata in mattinata dallo stesso pilota al direttore sportivo Paolo Ciabatti. Dovi avrebbe scelto di non aspettare i risultati del GP d'Austria per potersi concentrare totalmente sulle gare.

Abbiamo comunicato a Ducati che Andrea non ha intenzione di continuare per i prossimi anni, ora vuole concentrarsi su questo campionato. Riteniamo che non ci siano le condizioni per poter proseguire. L’intenzione di Andrea è quella di continuare a correre se troverà una proposta adeguata per farlo. Non abbiamo parlato in concreto della proposta economica, quindi il problema non è quello. La decisione l’ha presa il pilota, preferisce fermarsi ed essere sereno, concentrarsi sul campionato e togliersi il disturbo perché sta diventando pressante il discorso del rinnovo.

Del resto, nell'ultimo periodo, si è parlato di frizioni interne soprattutto con il dg Gigi dall'Igna, apparso ultimamente dubbioso circa la permanenza di Dovizioso nel team, così come si sono inseguite le voci di un possibile ritorno di Jorge Lorenzo, che attualmente sarebbe un pilota ritirato, ma che si è già pentito della sua scelta e l'ha lasciato intendere in ogni modo.

Per il futuro, quindi, a bordo della Desmosedici potremmo vedere proprio Por Fuera, anche se un'alternativa potrebbe essere quella dell'attualmente infortunato, ma giovane promettente, Pecco Bagnaia. C'è infine Johann Zarco che si è autocandidato.

Per il Dovi, invece, le nubi incombono sull'orizzonte: al momento, infatti, nessuna scuderia d'elite ha posti liberi e potrebbe profilarsi all'orizzonte l'ipotesi ventilata dallo stesso forlivese qualche tempo fa di prendersi un anno sabbatico, anche se per la MotoGP sarebbe una grandissima perdita.

