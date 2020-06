Dovizioso e la Ducati: "Sarebbe troppo facile se dipendesse solo da me"

Il pilota forlivese parla di come sono i cambiati i rapporti con la casa di Borgo Panigale dopo l'apice del 2017.

Andrea Dovizioso e la Ducati stanno attraversando un momento difficile. La stragione non è ancora iniziata e da tempo si parla delle difficoltà che incontrano le due parti per un accordo sul rinnovo, nonché dell’autocandidatura di Jorge Lorenzo nel caso in cui si liberasse un posto nel box della Rossa di Borgo Panigale.

Intervistato da SkySport (come riporta corrieredellosport.it), il forlivese lascia intendere che in effetti il periodo non è dei più sereni.

I risultati importanti sono un insieme di molti fattori. Il 2017 è stato un anno magico perché c’è stato il mio sviluppo personale, così come nel box e sulla moto. Ho conosciuto persone, diverse dinamiche di vita che mi hanno aiutato a gestire meglio determinate situazioni

Senza parlarne apertamente, è chiaro dalle parole del Dovi che i rapporti all’interno della scuderia sono un po’ cambiati:

Quando sei al top, piccoli dettagli possono modificare la situazione rendendola diversa: da allora non sono più riuscito a ritrovarli. E sarebbe troppo facile se questo cambiamento dipendesse solo da me

