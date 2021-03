Mentre i piloti della MotoGP in Qatar si preparano per il primo weekend della stagione, Andrea Dovizioso festeggia il 35esimo compleanno dietro le quinte, un modo inedito per uno che è stato per tre anni consecutivi è stato vicecampione del mondo MotoGP (2017-2018-2019) e che è stato indiscutibilmente il pilota più costante e competitivo nella classe regina di Ducati negli ultimi 8 anni (regalando alla casa bolognese 14 vittorie e 39 podi).

In attesa di capire cosa gli riserverà il futuro a lungo termine, il rider forlivese può tirare un sospiro di sollievo dopo l’incidente patito nel corso dell’ultima tappa del regionale di motocross (Lombardia) a cui ha preso parte domenica scorsa. Il Dovi è caduto violentemente sul terreno, prendendo una bella botta per fortuna la TAC svolta nella giornata di lunedì conseguenze significative e il pilota di Forlì, sempre attraverso i social, ha voluto ringraziare il suo casco, postando una foto della vistosa crepa presente dopo l’impatto.

Gli esami hanno evidenziato anche un piccolo trauma alla spalla, che però non condizionerà il test previsto con Aprilia a Jerez de la Frontera dal 12 al 14 aprile , che resta in programma e in cui il Dovi testerà la nuova RS-GP, moto apparsa nettamente in miglioramento nelle sessioni in Qatar e soprattutto moto che Andrea potrebbe sviluppare in questa stagione in qualità di collaudatore e con la quale poi tornare protagonista nel 2022. Perché a 35 anni Dovizioso ha ancora tante manate di gas da dare in pista, qualche sogno da inseguire e qualche rivincita da riprendersi.

