Dovizioso: "Futuro in Ducati? Vi faremo sapere. Lavoro per battere Marquez"

Il pilota Ducati parla del mondiale che verrà: la partenza è prevista esattamente tra un mese, il 19 luglio.

"Sto benissimo, sono allenato come non mai visto che abbiamo avuto molto tempo per prepararci. Non avendo eventi abbiamo forzato sull'allenamento, ho fatto tanto motocross per lavorare su certi aspetti che potrò portarmi dietro anche in pista".

Così ai microfoni di Sky Sport, Andrea Dovizioso parla del mondiale che prenderà il via il prossimo 19 luglio. Un campionato sprint, dove sarà vietato sbagliare: "Ci sono tanti aspetti, già partendo a Jerez, dove non abbiamo mai girato a luglio con il caldo - ha detto il pilota della Ducati -. Abbiamo una gomma dietro che non abbiamo mai provato e saremo senza ritmo: faremo un test il mercoledì e poi subito in gara, è una cosa che non è mai successa. Sicuramente questi aspetti condizioneranno il Mondiale".

MotoGP Positivo il primo incontro tra Danilo Petrucci e KTM: "Partiti con il piede giusto" DA UN GIORNO

Mercato piloti

Il futuro in Ducati? Vedremo, vi faremo sapere.. Spero che Petrucci possa trovare un posto in MotoGP, visto il talento che possiede. Marquez? Ci manca ancora un tassello per batterlo, lo stiamo cercando da tre anni. L'ultimo è sempre il più difficile, ma ci stiamo lavorando

Play Icon WATCH Virtual GP Misano: primo podio per Valentino Rossi dietro ad Alex e Marc Marquez 00:01:19

MotoGP Stoner: "Sarebbe un peccato vedere Rossi finire la carriera in un team satellite" DA UN GIORNO