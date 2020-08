Dal nostro partner OAsport.it

Andrea Dovizioso non correrà per la Ducati nel 2021, il forlivese non rinnoverrà il contratto con la Scuderia di Borgo Panigale e terminerà il suo rapporto con il team emiliano dopo otto anni, conditi da 13 vittorie e da tre secondi posti nella classifica finale del Mondiale MotoGP. Il 34enne non ha più feeling con il team e ha così deciso di dare il proprio addio, al momento non si sa ancora quale sarà il suo futuro e se sarà in pista anche il prossimo anno.

Casey Stoner, unico centauro capace di vincere il Mondiale MotoGP con la Ducati, è intervenuto in merito al mancato rinnovo del contratto. L’iridato del 2007 non è d’accordo con l’azienda e ha scritto su Twitter: “È solo la mia opinione, ma non credo che la Ducati possa permettersi di perdere uno come Andrea Dovizioso. Penso che in un certo momento debbano rendersi conto che è il pilota, non le gallerie del vento, a portare risultati. Quindi bisogna ascoltarli…”.

