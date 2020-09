"Ho firmato con la Ducati per il prossimo anno ed è un completamento del mio percorso di crescita. Un'occasione unica, che pochissimi hanno. Il divertimento è sempre lo stesso, ma questo è un altro step e sono felice di questa opportunità che vedrò di cogliere al meglio". Così, ai microfoni di Sky Sport, Enea Bastianini conferma le indiscrezioni sul suo conto che circolavano ormai da diverso tempo. "Devo ringraziare tante persone, dalla mia famiglia, ai meccanici, al mio manager Carlo Pernat per avermi aiutato in questo", prosegue.