MotoGP

Enea Bastianini in esclusiva fra MotoGP, Ducati, Valentino Rossi, Marco Simoncelli e tuffi

Enea Bastianini, campione del mondo Moto2, e rookie del team Ducati Avintia in MotoGP alla vigilia del 4° GP stagionale racconta di come procede suo adattamento alla classe regina, dell’emozione di sfidare Valentino Rossi (“non avrei mai pensato di riuscire a sfidarlo in pista”), delle sensazioni uniche che regala la Desmosedici, degli obiettivi stagionali e della passione giovanile per i tuffi.

00:15:54, un' ora fa