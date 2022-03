Va in archivio il primo weekend stagionale della MotoGP. L'annata 2022 è partita col botto: in Qatar abbiamo visto la stratosferica vittoria di Enea Bastianini , la prima in carriera per il 24enne di Rimini. Può sembrare una sorpresa questo risultato, la verità è che la Bestia dalla seconda parte dello scorso campionato ha svoltato, mettendo in mostra prestazioni da primo della classe. Poi nei test invernali ha subito trovato un gran feeling sulla GP21 che ormai rasenta la perfezione, e i tempi sono arrivati con una facilità disarmante. Forse la vittoria era un po' troppo, ma dopo il secondo tempo nelle qualifiche (punto debole di Enea nel 2021) c'era molto ottimismo nell'ambiente per Losail e Bastianini non ha deluso le attese.

Debutto col botto per il team Gresini

Ad

Non poteva esserci esordio migliore per il nuovo corso del team Gresini. Dopo aver abbandonato Aprilia, la squadra creata dal mitico Fausto si è accordata con Ducati per il prossimo biennio che gli fornisce per quest'anno delle GP21 con cui Enea si trova a meraviglia. Un team giovane, guidato da Nadia Padovani, che dalla morte del marito ha portato avanti la sua squadra , motivandola al massimo. Con l’aiuto dei figli Lorenzo e Luca è riuscita non solo a riportare il team in MotoGP, ma a vincere nella top class al debutto come team indipendente.

Gran Premio del Qatar Enea Bastianini: “Una vittoria incredibile, la dedico a Fausto Gresini" 20 ORE FA

"Difficile da spiegare cosa ho nella testa. Qualcosa di unico che avrei voluto condividere con Fausto. Era il nostro sogno. Era iniziato nel 2014, ci siamo detti che saremmo arrivato in MotoGP. Ci siamo arrivati senza di lui. Ma sono certo ci abbia seguito. Non è il momento di essere tristi ma di onorarlo e festeggiarlo". (Enea Bastianini, 06/03/22)

Bastianini: "Tuffi? Ero bravo, ma sognavo la moto non i Giochi"

Ducati salvata dalla Bestia, i motivi per non far festa...

Tutti avrebbero scommesso su una Ducati vincente in Qatar prima dell'inizio del mondiale. La scommessa in fin dei conti è vinta, ma in tanti avrebbero messo davanti a tutti gente come Bagnaia, Miller o Martin. Invece sotto la bandiera a scacchi per primo è arrivato Enea, mentre gli altri sono letteralmente naufragati per svariati motivi. Ducati quindi porta a casa la vittoria, ma non è certo il weekend sperato per la casa di Borgo Panigale. Tutti e tre i piloti di punta si sono molto lamentati della neonata GP22. E se il ritiro di Jack Miller è stato causato da un problema elettronico, le parole di Martin, ma soprattutto quelle di Bagnaia, non possono fare piacere alla casa italiana:

Capita di cadere, ma io sono arrabbiato perché oggi non eravamo competitivi. Mi aspettavo di lottare per la vittoria, o almeno per il podio, ma non avevamo il ritmo. (Jorge Martin, 06/03/22)

E' strano, perché tutte le Ducati GP22 sono partite davvero male. Io ho perso tante posizioni ed ero 16° alla curva 3. A quel punto ho iniziato a spingere per cercare di recuperare il più possibile, ma oggi non eravamo pronti per lottare per la vittoria. Il mio passo non era male, se rapportato a cosa abbiamo fatto questo weekend, ma non tale da pensare in grande" (Francesco Bagnaia, 06/03/22)

Piccolo campanello d'allarme lanciato da Pecco sulla competitività della moto. A ben vedere anche lo scorso anno la musica è stata più o meno la stessa, con la Ducati brillante nei test invernali, corsi tra l'altro a Losail, e poi nelle due gare di inizio stagione sono arrivate due vittorie Yamaha. Stavolta almeno ha vinto una Ducati, ma quella dello scorso anno, e per #GoFree questo non è assolutamente una sorpresa, dato che è una moto "pronta", mentre lui ha dovuto fare tantissimo lavoro per smussare il nuovo mezzo nelle libere:

Bastianini è stato bravissimo, ma quella moto lì (la Ducati del 2021, n.d.r.) sappiamo che è molto veloce e lui ha dovuto solo mettere benzina e andare. Noi abbiamo dovuto fare troppo lavoro per essere pronti per la prima gara. Tutto è stato fatto in ritardo. Sono un pilota a cui piace lavorare su me stesso piuttosto che sulla moto, perché sono sicuro che se la moto è a un buon livello tu puoi migliorati soltanto girandoci. Siamo indietro, non toccherò più nulla e voglio ritrovare il feeling per le prossime gare. Non sono un tester, sono qui per vincere. Secondo me le prove si fanno nei test. Secondo me ci siamo incartati, è vero che bisogna adattarsi alla nuova moto ma non puoi permetterti di far tante prove, io preferisco fare esperienza con una moto piuttosto che continuare a provare cose nuove.

Frecciata importante di Pecco contro la Ducati nel post gara di Losail. Per Bagnaia è stata quindi sbagliata la metodologia di lavoro, testando troppo materiale tra il venerdì e il sabato, non concentrandosi quindi sulla prestazione pura nel weekend. Punto di vista condivisibile, ma è anche vero però che quando una squadra porta tante cose da testare non è mai una notizia negativa, i piloti Yamaha sono anni che chiedono a gran voce nuovo materiale ma praticamente non hanno mai aggiornamenti capaci di risolvere i problemi della M1.

Jorge Martín nach dem Crash mit Francesco Bagnaia in Katar // Foto: Twitter/@pramacracing Credit Foto From Official Website

Pochi punti persi, solo un piccolo passo falso

Quel che è stato è stato. Pecco ha buttato via qualche punto oggi e questo sicuramente non è un bene. C'è da dire però che, se gli avversari per il mondiale sono Marquez e Quartararo, anche per loro non è stato certamente un weekend da ricordare, visto che il Cabroncito ha chiuso 5° e il campione del mondo in carica 9°. A breve nel box factory si arriverà ad avere la moto 2022 con la messa a punto corretta, quella definitiva, e Bagnaia sarà chiamato a fare la differenza. Alla fine è naturalmente lui il cavallo vincente su cui puntare per il titolo, dato che nel lungo periodo la GP21 non avrà più aggiornamenti e quindi Bastianini potrebbe pagare dazio nei confronti dei compagni di moto. Intanto però ci godiamo la Bestia in testa al mondiale e 3 italiani in vetta al Mondiale dopo una gara come non si vedeva dal 1996.

Bastianini-Vietti-Migno: una tripletta italiana nel primo GP come non si vedeva dal 1996 (l'anno d'esordio di Valentino Rossi)

CLASSI 2022 1996 Moto3/125 Andrea Migno Stefano Perugini Moto2 Celestino Vietti Max Biaggi MotoGP/500 Enea Bastianini Luca Cadalora

Bastianini: "Tuffi? Ero bravo, ma sognavo la moto non i Giochi"

Gran Premio del Qatar Trionfa un immenso Bastianini! Secondo Binder, Bagnaia out UN GIORNO FA