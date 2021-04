MotoGP

Enea Bastianini: “Non avrei mai pensato di correre contro Rossi. Se fosse vive il Sic sarebbe..."

MOTOGP - Enea Bastianini in ESCLUSIVA racconta l'emozione di ritrovarsi in pista con Valentino Rossi, una leggenda che nel 1997 quando il riminese doveva ancora nascere, poteva già vantare un titolo mondiale 125 in bacheca e racconta un abbraccio speciale con Paolo Simoncelli, papà di Marco a Valencia dopo il titolo in Moto2: "Il Sic era un grande se fosse vivo sarebbe pluricampione del mondo".

00:02:22, un' ora fa