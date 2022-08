Enea Bastianini sarà un pilota del team Ducati Factory a partire dal 2023! La notizia, attesa da giorni dopo un braccio di ferro prolungatosi in seno alla casa di Borgo Panigale, è stata rilasciata alle ore 18.00 dal profilo Twitter della scuderia di Borgo Panigale che, circa mezzora prima, aveva pubblicato l’immagine di una clessidra, per far capire che qualcosa di grosso stesse bollendo in pentola. E, effettivamente, la notizia è di quelle che scuotono tutto il Circus. Enea Bastianini, sarà il compagno di sarà un pilota del team Ducati Factory a partire dal 2023! La notizia, attesa da giorni dopo un braccio di ferro prolungatosi in seno alla casa di Borgo Panigale, è stata rilasciata alle ore 18.00 dal profilo Twitter della scuderia di Borgo Panigale che, circa mezzora prima, aveva pubblicato l’immagine di una clessidra, per far capire che qualcosa di grosso stesse bollendo in pentola. E, effettivamente, la notizia è di quelle che scuotono tutto il Circus. Enea Bastianini, sarà il compagno di Francesco "Pecco” Bagnaia a partire dalla prossima stagione, andando a formare un team che più italiano non si può, come già successo in passato a Borgo Panigale ai tempi del binomio Andrea Dovizioso-Danilo Petrucci nel 2019-2020 e ancora prima dell'accoppiata Dovizioso-Iannone nel biennio 2015-2016. L’eccellenza bolognese delle moto si affida a due piloti giovani e di casa nostra, per cercare ancora una volta di avere la meglio dei colossi nipponici.

Per Enea Bastianini, quindi, si può dire che il derby interno in Ducati con lo spagnolo Jorge Martin sia stato vinto davvero sul filo di lana grazie ad una rimonta sensazionale. L'inizio di questo campionato, impreziosito da 3 vittorie e prestazioni di spessore, ha permesso al portacolori del team Ducati Gresini di mettere in dubbio la scelta, guadagnando credito passo dopo passo nei confronti dell'alfiere del team Ducati Pramac che, fino a qualche mese fa, appariva l'unico reale candidato per prendere il posto di Jack Miller, forte del titolo di rookie dell'anno e di un 2021 veramente convincente. In questa seconda annata in MotoGP, invece il campione del mondo 2020 della classe Moto2 ha messo la freccia e convinto Gigi Dall'Igna e tutti i dirigenti della scuderia bolognese ad affidargli il posto più atteso, nel team ufficiale al fianco di Bagnaia.

Bastianini: "Era il mio sogno, oggi si è avverato"

"Sono davvero molto contento di poter vestire i colori della squadra ufficiale Ducati a partire dal prossimo anno - si legge nelle dichiarazioni in calce al comunicato diramato da Ducati Corse - Era il mio sogno e adesso si è avverato. In questi due anni in MotoGP ho imparato e sono cresciuto molto e credo che insieme agli ingegneri e agli uomini del Ducati Lenovo Team potrò solo migliorare! Ringrazio Claudio, Gigi, Paolo e Davide per aver avuto fiducia in me e avermi dato questa opportunità incredibile, ma voglio anche ringraziare Nadia e tutto il team Gresini per il grande supporto che ho ricevuto da loro in questa bellissima stagione insieme. Cercherò di chiudere nel miglior modo possibile questo 2022, prima di affrontare con il massimo impegno ed il giusto spirito di squadra la mia nuova avventura da pilota ufficiale Ducati”.

Dall'Igna: "Scelta non semplice ma Enea è maturo ed è pronto per il team ufficiale"

Il dg del reparto corse Dall'Igna, ha commentato così la decisione: "Siamo davvero felici di avere Bastianini nel team ufficiale. Enea è un pilota dal grande talento che è maturato molto in questi due anni con Ducati. Ha saputo crescere velocemente, ottenendo due podi nel suo anno di debutto in MotoGP e poi centrando tre bellissime vittorie quest’anno con il team Gresini in Qatar, America e Francia. Siamo convinti che il prossimo anno, come pilota ufficiale del Ducati Lenovo Team, potrà compiere un ulteriore passo avanti ed essere sempre tra i protagonisti in ogni gara. Non è stata comunque una scelta facile, perché sia Enea che Jorge Martin sono due giovani piloti velocissimi, ed è proprio per questo che abbiamo voluto comunque assicurare ad entrambi lo stesso materiale e lo stesso supporto tecnico. Siamo certi che entrambi potranno dimostrare in pista tutto il loro grande talento”

L’annuncio era stimato tra Gran Premio d’Austria e Misano, e così è stato, anzi probabilmente con un pizzico di anticipo, perchè ormai si attendeva il nero su bianco in concomitanza proprio della tappa in terra di Romagna. Così, invece, non è stato. Enea Bastianini sbarca nel team Ducati Factory. La “Bestia” ce l’ha fatta!

