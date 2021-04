MotoGP

Fabio Di Giannantonio in esclusiva: "Nel 2021 voglio vincere il titolo Moto2 per Fausto Gresini"

Fabio Di Giannantonio, 22enne pilota romano e tra i favoriti per il titolo Moto2, alla vigilia del GP del Portogallo, parla a 360° della sua stagione, del primo podio ottenuto in Qatar nel primo GP stagionale al ritorno nel team di Fausto Gresini. Fra sogni, soprannomi e un futuro in MotoGP Diggia non nasconde le proprie ambizioni e ammette: "Sarò contento a fine anno solo se sarò campione Moto2".

00:18:28, Ieri A 22:50