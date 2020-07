Facciamo i conti: MotoGP, le porte chiuse sono un salasso da 200 milioni di euro

Solo 13 gare, tutte a porte chiuse e senza il giro d'affari generato da ogni Gran Premio. Le perdite saranno cospicue, nonostante gli aiuti di Dorna

Doveva essere la prima stagione con 20 Gran Premi, ma gli eventi l’hanno trasformata in una delle più travagliate nella storia della MotoGP. La pandemia e il conseguente lockdown hanno a lungo messo a rischio l’intera stagione, che alla fine riprenderà, seppur in forma ridotta. La federazione ha stilato un mini-calendario di 13 appuntamenti (che potranno diventare 16 a fine anno, se Thailandia, Malesia e Argentina verranno confermate). Si parte da Jerez e si finisce il 19 novembre a Valencia, ma senza pubblico. Un danno comunque pesante per l'intero movimento motoristico, considerando quello che riesce a muovere i giro d'affari della MotoGp in una stagione regolare.

L'aiuto della Dorna: 4,5 milioni di euro ai team in difficoltà

Innanzittutto un aiuto ai team indipendenti durante la pandemia coronavirus é arrivato dalla Dorna, società che gestisce il Motomondiale, che ha effettuato un piano di interventi economici per sostenere le squadre minori che partecipano al campionato di MotoGP. Un aiuto da circa 4,5 milioni di euro nei mesi di aprile, maggio e giugno. I team a beneficiarne sono stati Avintia Ducati (Rabat e Zarco), Gresini Aprilia (Aleix Espargarò e Smith), LCR Honda (Crutchlow e Nakagami), Petronas Yamaha SRT (Quartararo e Morbidelli), Pramac Ducati (Miller e Bagnaia), e KTM Tech3 (Oliveira e Lecuona).

3 milioni di spettatori in meno

Nelle 19 tappe su sui si è articolato il mondiale 2019 sono state registrate quasi tre milioni di presenze: 2.863.113 per la precisione, come ha riportato il sito ufficiale della MotoGP qualche mese fa. A dare una grande spinta alla cifra in questione è stato il Gran Premio della Thailandia che si è corso il 6 ottobre 2019. Il Gp sul circuito di Buriram, dove Marquez ha conquistato il suo ottavo titolo mondiale, ha totalizzato 226.655 spettatori, risultando il più visto in assoluto. Numeri che quest'anno saranno azzerati e che avranno un impatto decisamente negativo sul bilancio economico stagionale.

Un Gran Premio in media genera 10-15 milioni di euro

L'afflusso di tifosi, gli eventi collegati, gli spostamenti, i pernottamenti, tutto quello che ruota dietro a un Gran Premio di MotoGP. Gli effetti collaterali delle "porte chiuse" riguardano proprio questo settore. Il Gran Premio del Mugello 2019, ad esempio, ha generato per il territorio circa 11 milioni di euro. La media economica della tre giorni di prove e gare in un circuito si aggira proprio tra i 10 e i 15 milioni di euro. Un giro di denaro che nel 2020 sarà praticamente azzerato e che non genererà alcun profitto per albergatori, ristoratori e per gli stessi rivenditori/concessionari di biglietti. Un salasso che non potrà essere coperto soltanto da sponsor e diritti televisivi.

Stipendi dei top rider ancora molto alti

I piloti, invece, faranno il loro lavoro e tenteranno di darsi battaglia nelle 13 tappe fin qui confermate. La classifica dei piloti MotoGP più pagati (che potrebbe variare se qualche pilota si accordasse per una riduzione d'ingaggio) è sempre guidata da Marc Marquez. Lo spagnolo pluri campione del mondo guadagna dalla Honda 15 milioni di euro, piú del doppio di Valentino Rossi, secondo in questa graduatoria con 7 milioni di euro a stagione. Andrea Dovizioso si gode 6 milioni di euro dalla Ducati e completa il podio dei piloti più pagati. Maverick Vinales dopo il rinnovo con Yamaha percepirá 4,5 milioni di euro, mentre sono circa 2 i milioni annui incassati da Cal Crutchlow. Lo spagnolo Alex Rins si intasca un milione di euro con la Suzuki mentre Danilo Petrucci con la Ducati si ferma a 500 mila euro a stagione.

I salari dei piloti della MotoGP 2020

Marc MARQUEZ 15 milioni di € Valentino ROSSI 7 milioni di € Andrea DOVIZIOSO 6 milioni di € Maverick VINALES 4,5 milioni di € Cal CRUTCHLOW 2 milioni di € Fabio QUARTARARO 1,5 milioni di € Jack MILLER 1 milione di € Alex RINS 1 milione di € Andrea IANNONE 1 milione di € Alex MARQUEZ 0,8 milioni di € Franco MORBIDELLI 0,6 milioni di € Danilo PETRUCCI 0,5 milioni di € Francesco BAGNAIA 0,4 milioni di €

