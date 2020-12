Franco Morbidelli si è reso protagonista di un eccellente Mondiale MotoGP 2020. Il romano ha concluso la stagione in seconda posizione nella classifica generale alle spalle dello spagnolo Joan Mir, vincendo tre gare ed entrando a tutti gli effetti in una nuova dimensione. Il centauro della Yamaha Petronas ha dimostrato tutto il suo talento e ha fatto capire concretamente di essere un pilota in grado di puntare ai massimi traguardi, il prossimo anno resterà con la squadra satellite della scuderia di Iwata e cercherà il colpaccio a effetto. Franco Morbidelli sarà compagno di squadra di Valentino Rossi. Il Dottore, grande mentore del 26enne, ha lasciato il team ufficiale e nel 2021 sarà un alfiere della Petronas. Il ribattezzato Morbido ha analizzato la sua stagione in un’intervista concessa al Corriere dello Sport: