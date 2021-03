Franco Morbidelli è rimasto molto deluso al termine del Gran Premio del Qatar, primo atto del Motomondiale 2021. Il portacolori della Yamaha non è sorpreso delle difficoltà incontrate sotto i riflettori di Losail, consapevole di non essere in cima alla lista delle priorità della compagine giapponese.

Hai microfoni di ‘Motorsport.com’, l’alfiere di casa Petronas ha commentato in merito: “So di non essere in cima alla lista delle priorità della Yamaha al momento. Non so quanto velocemente valuteranno questo problema. Spero che la mia situazione venga valutata al più presto”.

Morbidelli è uno dei favoriti per il campionato 2021, pilota che deve lottare con una moto non aggiornata. Ricordiamo infatti che, a differenza degli altri piloti della casa giapponese, il teammate di Valentino Rossi è l’unico iscritto alla MotoGP con una M1 2019. ‘Morbido’ condivide questa spiacevole situazione con ​​Enea Bastianini e Luca Marini, piloti di casa Ducati Esponsorama.

Al momento l’unica affermazione rilasciata da Yamaha in merito alla condizione di Morbidelli è quella di Lin Jarvis, direttore MotoGP per la casa asiatica: “Il modello di moto per ogni pilota è scelto dalla Yamaha e dal team, ma questa decisione è influenzata anche dall’aspetto economico. Una moto completamente ufficiale è molto più costosa e ci sono limiti di tempo quando ordini il materiale”.

