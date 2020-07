Bastianini cuore d'oro: "Dedico questa vittoria a Livio, un amico che mi guarda da lassù"

Dal nostro partner OAsport.it

Enea Bastianini vince la prima edizione del GP d’Andalucia nella classe Moto2. Il portacolori di casa Flexbox HP40 sigla la prima affermazione in carriera nella classe intermedia. Il nativo di Rimini ha tagliato il traguardo davanti ai connazionali Luca Marini e Marco Bezzecchi, entrambi in pista con lo Sky Racing Team VR46.

Il romagnolo è apparso raggiante nel dopo-gara: “Sono davvero contento. Già stamattina ero molto veloce. Dentro di me sapevo di essere rapido e durante gli ultimi 10 giri sono riuscito a gestire il vantaggio su Luca Marini. Sono in ottima forma e sono molto soddisfatto del risultato. Dedico a Livio, un mio amico, questa vittoria speciale. Una persona che purtroppo non è qui, ma è in cielo. Dedico il successo anche alla madre della mia fidanzata. Questo risultato è frutto del lavoro. Grazie al team che ha fatto un grande lavoro”.

GP Andalucía Moto2: tripletta italiana! Vince Bastianini davanti a Marini e Bezzecchi DA UN' ORA

Play Icon WATCH Dal braccio di Marquez all'amputazione di Bayliss: quando i piloti corrono contro il dolore 00:02:05

GP Andalucía Moto2: tripletta italiana! Vince Bastianini davanti a Marini e Bezzecchi DA UN' ORA