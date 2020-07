Beide Daumen hoch: Marc Márquez gibt sich nach seiner Ankunft in Jerez zuversichtlich. Nur wenige Tage nach der Oberarm-OP will er beim GP von Andalusien antreten

Il pilota spagnolo alla vigilia della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Andalusia: "Giovedì sono arrivato sul circuito dopo l'operazione a Barcellona e ho superato i test medici nel pomeriggio. Significa che posso guidare e dopo aver parlato con la Honda abbiamo deciso di iniziare direttamente sabato"

Ieri sono arrivato sul circuito dopo l'operazione a Barcellona e ho superato i test medici nel pomeriggio. Significa che posso guidare e dopo aver parlato con la Honda abbiamo deciso di iniziare direttamente sabato. Ho dormito abbastanza bene, ovviamente ho un po' di dolore, ma abbiamo avuto sessioni di fisioterapia che sono state abbastanza buone.

Queste le prime parole di Marc Marquez, il campione del mondo della Honda Hrc, a quattro giorni dall'operazione all'omero del braccio destro. Lo spagnolo salirà sulla moto sabato mattina per la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Andalusia, tentando un recupero record in vista della gara in programma domenica.

Con il team ci siamo posti un solo obiettivo, che è quello di vedere le mie condizioni domani nelle prove libere. Vediamo come sta il braccio e da lì decideremo il nostro prossimo obiettivo. Grazie a tutti per il supporto, questi sono stati giorni difficili ma con il supporto di HRC, il Repsol Honda Team, tutti gli sponsor e i fan che amano lo sport proprio come me, sembra più facile.

