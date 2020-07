Marquez, Quartararo, Rossi e Dovizioso: le 5 domande prima del GP di Andalucia

Per la prima volta nella storia è tempo di back-to-back nella stessa pista. Tanti i temi da trattare, primo fra tutti naturalmente la condizione del Cabroncito Marc Marquez, che in maniera eroica scenderà in pista a Jerez dopo l'operazione al braccio di martedì. Cosa aspettarsi da lui e da tutti gli altri? Quartararo vincerà ancora? Rossi avrà risolto i suoi problemi?

1) Da Cabroncito a Superman: cosa aspettarci da Marc Marquez?

A 48 ore dall'intervento per ricostruire l'omero, Marc Marquez torna a Jerez, volenteroso di mettersi subito in moto. Il controllo medico è stato superato, ma quella è stata per lo più una formalità. Un gesto eroico di un rider un po' incosciente e un po' matto, ma anche di un fenomeno animato dalla passione spasmodica per questo sport, che lo porta a fare qualcosa oltre le capacità umane. Di pazzie di questo tipo nel motociclismo ne abbiamo viste a bizzeffe, l'ultima più celebre è certamente Assen 2013 con Jorge Lorenzo e la sua clavicola. Ora nell'elenco si aggiunge anche il marziano di Cervera.

Cosa aspettarsi da lui in questo weekend? Veramente difficile a dirsi. Tutto dipende da come si sentirà in moto il venerdì mattina e, successivamente, dalla voglia che avrà di rischiare. Una piccola caduta, anche una scivolata, può veramente compromettere non solo il weekend ma anche l'intera stagione. Forse vedremo un Marc meno kamikaze e più ragioniere, ma mai dire mai quando si tratta di Marquez...

2) Quartararo alla caccia della doppietta. Ce la farà?

Marquez sarà in gara, ma comunque a mezzo servizio, o almeno così crediamo. E quindi il favorito del weekend diventa Fabietto Quartararo. El Diablo si è finalmente tolto di dosso l'enorme pressione dovuta alla prima vittoria e ora può correre certamente più libero di testa. E' davanti nel mondiale, si trova a suo agio sulla Yamaha a Jerez e ha già dimostrato di essere il più forte. Per iniziare a sognare di battagliare per il mondiale deve continuare a vincere, non c'è altra strada.

3) Viñales riuscirà a lottare per il successo?

E' stata forse la prima delusione dello scorso weekend di Jerez. Certo, è arrivato secondo, ma da Maverick Viñales ci si aspettava qualcosa in più, se non la vittora almeno di lottare per il successo sino all'ultima curva. Invece Top Gun, dopo essere partito bene, si è un po' perso: qualche errorino e un ritmo non eccezionale gli hanno fatto perdere il treno Quartararo e nel finale ha rischiato addirittura di essere imbrigliato nel gruppone in lotta par il podio. Anche lui deve assolutamente sfruttare il Cabroncito non al meglio e racimolare un sacco di punti.

4) Ducati e Dovizioso, altra incognita: obiettivo podio a Jerez 2?

Il morale è alto, la spalla fa sempre meno male e Marquez parte svantaggiato. Inizia al meglio il secondo weekend di Jerez per Andrea Dovizioso che, su una moto che non si addice per nulla a questa pista, domenica ha raccolto un podio assolutamente insperato. Ora si torna a guidare sempre sullo stesso circuito e la musica sarà sempre la stessa: limitare i danni e portare a casa il massimo. L'obiettivo è sempre il podio, sperando che Marquez sia troppo debole per essere con li lui. Prime gare di passione per lui e la desmosedici, che da agosto avranno certamente piste più favorevoli.

5) A.A.A Cercasi Valentino Rossi

Primo weekend di Jerez assolutamente da dimenticare. Lui e la sua Yamaha al momento non vanno d'accordo, anche se il problema sono le gomme. Il Dottore fatica terribilmente nel caldo andaluso con queste Michelin, la sua maggiore altezza e peso rispetto ai compagni sono un limite quasi invalicabile. E così mentre Quartararo e Viñales sono dei fulmini, lui arranca senza grip. Detto ciò, vogliamo vedere un Valentino più cattivo e mai domo, non quello che addirittura lascia strada a Marc Marquez nella sua rimonta, qualche anno fa non l'avrebbe mai permesso.





