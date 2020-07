Meregalli: "Abbiamo stravolto la Yamaha di Valentino Rossi, si è trovato subito bene"

Dal nostro partner OAsport.it

Giornata estremamente positiva per la Yamaha a Jerez de la Frontera. Le moto della scuderia di Iwata si sono distinte in occasione delle prove libere 1 e 2 del GP di Andalusia, seconda tappa del Mondiale MotoGP: Maverick Vinales ha firmato il miglior tempo nella sessione mattutina, precedendo Valentino Rossi di 142 millesimi. Un risultato di lusso che conferma il buon rendimento di questa marca: lo spagnolo è reduce dal secondo posto di domenica scorsa sempre su questo tracciato mentre il Dottore si era ritirato, ma oggi ha risposto presente con grandissima convinzione. Bene anche Franco Morbidelli (quarto col mezzo della Petronas), al contrario Fabio Quartararo è rimasto clamorosamente fuori dai migliori dieci dopo aver trionfato appena cinque giorni fa.

Massimo Meregalli, team director della Yamaha, ha analizzato il venerdì ai microfoni di Sky: "Abbiamo stravolto il set-up della moto di Valentino Rossi. Sin da questa mattina si è trovato molto bene. Eravamo preoccupati per il degrado della gomma questo pomeriggio, però il passo che ha avuto è molto buono. Vinales ha invece lavorato solo sui dettagli. Quindi decisamente una buona giornata. Per noi era importante questo turno, perché la temperatura era di 20 °C superiore. Ci aspettavamo che la gomma degradasse un po’ di più, invece è andata come speravamo".

GP Andalucía MotoGP, GP Andalucia, Libere 2: Nakagami primo con la Honda, Rossi 8°. Viñales leader di giornata DA 2 ORE

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH Rossi all'ultima recita in Yamaha ufficiale, i Marquez e Dovizioso: team e piloti del Mondiale 2020 00:02:20

GP Andalucía Valentino Rossi: "Se Marc Marquez correrà sarà bello per tutti" DA UN GIORNO